Atalanta-Milan, la Dea umilia il Diavolo: rossoneri schiantati

NEWS MILAN – Il Milan non è sulla via della guarigione. Anzi, ha avuto una ricaduta, che sembra grave. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si pensava fosse uscita dal tunnel, dopo le buone partite contro Bologna, Parma e Sassuolo, ma l’impressione era sbagliata. Una grande Atalanta, infatti, mette in evidenza tutti i limiti della squadra rossonera e soprattutto ribaltano da un certo punto di vista le gerarchie del nostro calcio: la squadra di Gasperini è una grande, mentre il Milan non è ancora uscito da una crisi senza fine.

Così come aveva detto Pioli, l’Atalanta è l’avversario peggiore per una squadra in difficoltà: la Dea, infatti, mette allo scoperto tutti i difetti, non si ferma, è sempre sul pezzo. I nerazzurri sul 5-0 pressavano ancora, a testimonianza di come questa squadra sia una macchina di gioco e di gol. I nerazzurri hanno dimostrato di poter far anche a meno di Zapata, ma Gomez e Ilicic sono indispensabili: il Milan non ci ha capito davvero nulla, perdendo tutti i duelli individuali e il pallino del gioco. Pioli ha provato a mettere Musacchio a uomo su Gomez, ma non c’è stato niente da fare, anche se nel primo tempo, a fatica, ha tenuto botta.

Il secondo tempo è stato un vero per i rossoneri,con Gomez riportato a centrocampo, Malinovskyi avanzato, Ilicic libero di svariare davanti. Il Milan ha completamente mollato ed è arrivata di conseguenza la pioggia di gol. Tante colpe sono attribuili ai giocatori di Pioli, ma tante altre squadre con l'Atalanta hanno fatto la stessa fine: la Dea è bella e efficace, e riesce sempre ad aggiungere un tocco di imprevedibilità al suo gioco. I rossoneri possono solo leccarsi le ferite.

