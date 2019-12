Profiling – Haaland, il gioiellino norvegese che piace a mezza Europa

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha in serbo alcune operazioni di mercato a gennaio, tra entrata e uscita. Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la partenza già nella prossima sessione di mercato di Ante Rebic, che potrebbe tornare all’Eintracht Francoforte dopo appena 6 mesi. Il croato libererebbe inevitabilmente un posto in attacco che a quel punto spetterebbe – qualora accettasse – a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, però, non è ancora convinto e da ieri sera si è ipotizzata una possibile clamorosa trattativa che porterebbe a Erling Haaland del Salisburgo, astro nascente del calcio norvegese. La concorrenza, però, è altissima.

Nome: Erling Braut Haaland

Età: 19 (nato il 21 luglio del 2000 a Leeds)

Nazionalità: norvegese

Squadra: Salisburgo

Ruolo: Attaccante centrale

Piede preferito: sinistro

Prezzo: 30 milioni di euro (clausola valida a gennaio)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Erling è figlio di Alf-Inge Haaland, ex calciatore professionista che giocava a Leeds nel momento in cui l’attuale attaccante del Salisburgo nacque. Per questo motivo Haaland avrebbe anche potuto indossare la maglia dell’Inghilterra, ma lui la sua scelta la fece subito e decise per la Norvegia. Cresciuto calcisticamente nel Bryne, viene aggregato alla prima squadra nella stagione 2015-16, e fa il suo esordio a maggio. Nel corso di quella annata fece anche un provino all’Hoffenheim, che però non andò a buon fine (probabilmente in Germania si stanno mangiando le mani..). Nel 2017 passa al Molde, club decisamente più importante del campionato norvegese. Due stagioni in cui totalizza 20 reti in 66 presenze, che gli valgono la chiamata del Salisburgo in Austria. Arriva a gennaio e i suoi primi mesi non sono per niente facili: segna una rete in appena 5 presenze. Ma è in questa annata che il suo talento è letteralmente esploso facendo schizzare alle stelle la sua valutazione. Fino ad ora ha segnato la bellezza di 28 gol in 22 presenze (!!), di cui 8 nelle 6 partite di Champions League.

