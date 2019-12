Profiling – Lobotka, un regista d’altri tempi per il Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Stanislav Lobotka non è stato ancora sondato concretamente dal Milan, ma rappresenta un giocatore di grande qualità per un reparto che ne ha bisogno. Se Biglia andasse via a fine anno, il regista slovacco potrebbe rappresentare un’ottima opportunità. Ma conosciamo meglio Lobotka: in quale ruolo gioca, che caratteristiche ha, quale potrebbe essere il prezzo. Curiosità e statistiche nella nostra scheda-profilo.

Nome: Stanislav Lobotka

Età: 25 (nato il 25 novembre 1994 a Trencin)

Nazionalità: slovacca

Squadra: Celta Vigo

Ruolo: mediano

Piede preferito: ambidestro

Prezzo: 25 milioni (fonte: “transfermarkt.it”)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Stanislav Lobotka esordisce nella Corgon Liga nel marzo del 2012, con la maglia dell’AS Trencin, giocando 18 minuti contro il Dukla Banska Bystrica: l’anno prima aveva fatto il suo esordio assoluto nel calcio professionistico, nella seconda serie slovacca. Il suo percorso nelle giovanili si spartisce fra il AAC Sparta Trencin e lo stesso AS Trencin.

Rimane in Slovacchia fino al 2015, diventando un titolare inamovibile del centrocampo del Trencin e facendosi notare anche a livello internazionale: infatti nella stagione 2013-2014 il Jong Ajax (la squadra B dell’Ajax, che ha legami societari con l’AS Trencin) lo prenderà in prestito per una stagione, nella quale confermerà le sue qualità, segnando 3 goal in 30 presenze. Nell’ultima stagione in Slovacchia vincerà da protagonista il campionato e la coppa nazionale, attirando su di sé l’interesse del Nordsjelland.

Il club danese lo acquista nell’estate del 2015 per 500 mila euro a pochi giorni dalla chiusura della finestra di mercato: Lobotka fa subito il suo esordio nella partita contro il Brondby e si impone subito come titolare. Alla fine dell’anno verrà eletto giocatore dell’anno del Nordsjelland, dopo una grande stagione con 34 presenze e due assist in tutte le competizioni. Dopo aver rappresentato la Slovacchia nelle nazionali giovanili, nel novembre del 2016 si guadagna la prima convocazione con la nazionale maggiore, esordendo nello 0-0 contro l’Austria. A fine anno verrà eletto di nuovo giocatore dell’anno della sua squadra.

Il suo definitivo exploit attira l’interesse di molti club d’Europa, ma è il Celta Vigo a convincerlo: al Nordsjelland vanno 5 milioni e Lobotka firma un quinquennale, a cui verrà in seguito aggiunta una clausola da 50 milioni di euro. Anche qui si impone quasi subito come titolare, diventando l’idolo dei tifosi insieme ad Aspas e Sisto. In nazionale segna il suo primo goal contro l’Inghilterra, nonostante la sua squadra perda. La stagione 2017-2018 vede arrivare il Celta Vigo 13esimo, ma nonostante ciò i top club europei puntano i fari su Lobotka: ottima tecnica, buon fisico, grande grinta e intelligenza tattica ne fanno un prospetto intrigante, ma lui decide di rimanere.

La stagione successiva si apre con una polemica in Nazionale: l’esonero di Kozak, l’allenatore che l’aveva fatto esordire. Dopo un pesante sconfitta con i fratelli della Repubblica Ceca, sette giocatori della Slovacchia, fra cui Skriniar, Gyomber e lo stesso Lobotka, erano stati fuori fino a tarda notte. Questo comportamento venne ritenuto inaccettabile da Kozak, che non potendo mandare a casa i giocatori, decise di esonerarsi. Lobotka e Skriniar erano anche stati pesantemente criticati dal mister dopo la partita, che li aveva visti “poco responsabili”. Con il Celto Vigo la stagione è estremamente deludente e si conclude con un misero 17esimo posto, che porta ad un esodo dei miglior giocatori: lo stesso Lobotka dice di voler andar via, avendo varie offerte da Spagna, Germania e anche Italia. Il Napoli sembra aver quasi chiuso l’affare per 25 milioni, ma poi salta tutto. Lobotka decide di rimanere in Spagna, dove rimane una delle stelle della squadra e si afferma come uno dei migliori registi d’Europa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE