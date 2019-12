Calciomercato Milan – I talenti dell’est: Kral, il nuovo David Luiz

CALCIOMERCATO MILAN – Alex Kral si è trasferito quest’estate in Russia per 12 milioni di euro e sta dimostrando tutto il suo talento: nel Milan potrebbe andare a colmare il vuoto tecnico e fisico lasciato da Bakayoko. Ma conosciamo meglio Kral: in quale ruolo gioca, che caratteristiche ha, quale potrebbe essere il prezzo. Curiosità e statistiche nella nostra scheda-profilo.

Nome: Alex Kral

Età: 21 anni (nato il 19 maggio 1998 a Kosice)

Nazionalità: ceca

Squadra: Spartak Mosca

Ruolo: mediano

Piede preferito: destro

Prezzo: 6 milioni (fonte: “transfermarkt.it”

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Alex Kral si forma nelle giovanili dello Slavia Praga, dove si afferma come uno dei miglior prospetti del calcio ceco. Nella seconda parte della stagione 2016-2017 i biancorossi lo mandano in prestito al Teplice, ritenendolo abbastanza maturo per giocare con i grandi: Kral esordisce il 5 maggio nella partita contro il Hradec Kralove, giocando tuttavia solo un minuto. Delle successive tre partite ne giocherà da titolare due, una da terzino sinistro ed una da terzino destro: benché non siano ruoli affini alle sue caratteristiche, dimostra un’ottima duttilità e soprattutto un buon atletismo. In estate viene convocato dalla Nazionale ceca per gli Europei Under-19, durante i quali mette in mostra qualità di alto livello, che gli valgono il premio di miglior difensore centrale della competizione. Queste qualità convincono il Teplice a rinnovare il prestito, che viene prolungato di un anno e mezzo: la stagione 2017-2018 è quella della definitiva consacrazione a livello nazionale. Sono 25 le partite giocate, 18 da difensore centrale, segno di una maturità tattica non ancora completamente raggiunta: 2 gol e 2 assist ne completano il bottino. La stagione del Teplice è mediocre e si conclude con l’8 posto, ma Kral si afferma definitivamente e inizialmente sembra convincere i dirigenti dello Slavia a puntare su di lui: peccato che contestualmente avvenga l’esplosione di Soucek, e Kral finisce per rimanere al Teplice.

Nella prima parte della stagione successiva gioca quasi sempre da difensore centrale, mettendo a referto 3 assist e sfoggiando ottime prestazioni, che convincono lo Slavia Praga a riportarlo a casa durante il mercato invernale. Il resto è storia. Kral fa il suo esordio in maglia biancorossa il 9 febbraio, giocando 3 minuti contro la squadra che lo aveva introdotto nel calcio che conta, il Teplice. 5 giorni più tardi è già tempo di esordire in Europa League, nel pareggio contro il Genk: il tempo sembra aver cominciato a scorrere troppo velocemente per il giovanissimo mediano ceco, che tuttavia riesce a mantenere i piedi per terra. Si conferma subito come un giocatore importante, trovando continuità nel ruolo di mediano.

Marzo è un mese fortunato per il ragazzo di Kosice: prima, il 7 marzo, trova il suo primo goal in Europa League, nel pareggio 2-2 con il Siviglia. Un goal di spalla tanto fortunoso quanto importante, perché permetterà la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale. Poi, il 26 marzo, esordisce con la Nazionale maggiore, giocando 20 minuti contro il Brasile. Un traguardo importante per un giocatore che può essere considerato un vero veterano delle nazionali giovanili ceche, avendole rappresentate tutte sin dall’Under 17. A fine stagione lo Slavia vince il titolo nazionale e la coppa, oltre a concludere il suo cammino europeo ai quarti di finale contro i futuri campioni del Chelsea.

Alex Kral si trova sul taccuino dei club di mezza Europa: in estate viene persino inserito nella lista Uefa dei 50 giocatori più promettenti per la stagione 2019-2020. A spuntarla alla fine è lo Spartak Mosca, che convince lo Slavia con un’offerta da 12 milioni di euro. Un’offerta record che rende Kral il secondo giocatore più pagato nella storia della Fortuna Liga (il campionato ceco). Sin da subito si impone da mediano titolare e le sue ottime prestazione hanno richiamato l’attenzione di alcuni club inglese, fra cui Everton e Burnley, che sembrano intenzionati a far partire una “asta al rialzo”. In cui il Milan potrebbe entrare prepotentemente.

