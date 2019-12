Calciomercato Milan – Alla ricerca dei nuovi Modric: i talenti dell’Est

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il momento complesso, in casa Milan non c’è più tempo per aspettare risultati. La squadra ha cominciato a giocare un buon calcio, ma manca sempre qualcosa, e non si tratta solo dell’incapacità di finalizzare le occasioni da gol. Manca quell’uomo di talento che sappia mandare i compagni in porta, ad occhi chiusi.

I rossoneri non hanno un Luka Modric o un Andrea Pirlo: questa è una grande mancanza, in un campionato in cui l’Inter ha Stefano Sensi, la Juventus il bosniaco Miralem Pjanic, il Napoli lo spagnolo Fabián Ruiz, la Roma l’armeno Henrikh Mkhitarian e Lorenzo Pellegrini e la Lazio il talento iberico di Luis Alberto.

Dal canto suo, il Diavolo ha due ottimi centrocampisti: Lucas Paquetá e Ismaël Bennacer. Ma questi mancano di quel qualcosa in più che potrebbe far fare il salto di qualità al Milan.