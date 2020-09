Verso Shamrock Rovers-Milan, probabili formazioni: ci sarà Ibrahimovic?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì sera, alle ore 20:00, a Dublino (Irlanda) si disputerà Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca.

Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, le attenzioni maggiori del tecnico rossonero, Stefano Pioli, al momento sono rivolte alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, classe 1981, ha infatti saltato le ultime due amichevoli del Diavolo, contro Vicenza e Brescia, perché sta smaltendo un trauma contusivo alla gamba destra.

Ibrahimovic, che nei giorni scorsi ha svolto del lavoro differenziato, proseguirà oggi nel suo lavoro. Il bomber nativo di Malmö è tornato in gruppo nel corso dell’allenamento di questa mattina e si prepara per giocare giovedì sera in coppa.

Pioli, contro il Brescia, ha messo in campo una formazione molto simile a quella che vedremo in campo per Shamrock Rovers-Milan. In porta andrà Gigio Donnarumma. La difesa, a quattro, sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández.

A centrocampo, davanti la difesa, partiranno Franck Kessié ed Ismaël Bennacer. Il terzetto dei trequartisti vedrà disimpegnarsi, da destra a sinistra, Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu ed Alexis Saelemaekers.

In attacco, ovviamente, Ibrahimovic se riuscirà a recuperare in maniera decente. Altrimenti, è pronto Lorenzo Colombo, autore di tre gol nel precampionato con il Diavolo.

Saranno in panchina i nuovi acquisti Sandro Tonali e Brahim Díaz, mentre, come noto, saranno indisponibili Ante Rebić (squalificato) e Rafael Leão, infortunato. CALCIOMERCATO MILAN, LE DUE PISTE PRINCIPALI PER LA DIFESA >>>