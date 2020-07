Verso Milan-Atalanta: le probabili formazioni di Pioli e Gasperini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al netto delle tante assenze, Stefano Pioli dovrà rimediare e tappare qualche buco di troppo in vista di Milan-Atalanta. Non la gara migliore per far fronte ai tanti squalificati e infortunati. Mancheranno i due squalificati Ismael Bennacer e Theo Hernandez, più l’infortunato Alessio Romagnoli. A tal proposito, andiamo a vedere quale sarà la probabile formazione rossonera.

In porta ovviamente Gigio Donnarumma, pronto a vestire la fascia da capitano. Davanti a lui difesa rivoluzionata, resta solo Simon Kjaer dei titolarissimi: al suo fianco Matteo Gabbia, con Calabria e Laxalt sugli esterni. Davanti la difesa Biglia sostituirà Bennacer, con Kessie costretto agli straordinari una volta di più, al suo fianco. Sulle fasce Saelemaekers e Rebic, con Calhanoglu trequartista e Ibrahimovic unica punta.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Malinovsky, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI >>>

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI >>>