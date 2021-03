Verona-Milan, Pioli vuole di più da Rebic e Rafael Leao | News

Verona-Milan, Pioli si affida a Rebic e Leao

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla probabile formazione rossonera di Verona-Milan. La gara si giocherà domani, alle ore 15, al Bentegodi. Con Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic infortunati, Stefano Pioli si affiderà ad Ante Rebic e Rafael Leao, che hanno deluso contro l’Udinese.

Rafael Leao non segna dal 9 gennaio scorso. Deve ritrovare quella lucidità che sembra aver un po’ perso nelle ultime partite, in particolare contro la Roma. Rebic, invece, è stato protagonista di una grandissima partita contro i giallorossi, ma poi non si è confermato contro l’Udinese. Possibile in ogni caso che i due si scambino la posizione a gara in corso, in modo da sorprendere la difesa del Verona. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa a due gioielli della Serie A.