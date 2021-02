Spezia-Milan, probabili formazioni: un big verso l’esclusione dai titolari

Spezia-Milan, Calhanoglu fa fuori uno tra Rebic e Leao

Era da mesi che Stefano Pioli doveva avere a che fare con le tantissime assenze, che lo costringevano sempre a una formazione obbligata e a pochissima scelta. Ora, dopo mesi, sono finalmente tornati a disposizione praticamente tutti e in occasione di Spezia-Milan ci sarà grande abbondanza, soprattutto nel pacchetto offensivo, reparto in cui Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lavorato per fornire ampie scelte al tecnico rossonero.

Un’abbondanza che sicuramente tornerà utile in vista del finale di stagione che ci si augura possa essere pieno di partite importanti, ma che nell’immediato ovviamente costringe Pioli a lasciar fuori qualcuno. Già domani sera, infatti, uno dei “grandi” sarà obbligato a sedersi in panchina. Hakan Calhanoglu è tornato a pieno regime e già la scorsa settimana ha dimostrato di star benissimo. Così, il turco classe 1994, che continua a lavorare per il rinnovo di contratto, farà sedere in panchina uno tra Ante Rebic e Rafael Leao.

Al momento, il favorito per partire dal primo minuto sulla fascia sinistra sembra essere il portoghese classe 1999. Nonostante Rebic sia tornato al gol con frequenza e stia crescendo, infatti, al momento Leao dà più garanzie di rendimento essendo disponibile da tempo. Il croato del 1993 è, inoltre, un’arma importante da sfruttare a gara in corso. Finora era stato probabilmente preferito proprio Rebic, ma chissà che le gerarchie non siano state ridisegnate.

