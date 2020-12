Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: Maldini possibile titolare

Sparta Praga Milan formazioni: Daniel Maldini titolare

MILAN NEWS – Domani andrà in scena Sparta Praga-Milan, ultima gara del girone H di Europa League. I rossoneri proveranno a vincere per arrivare primi nel raggruppamento, ma la qualificazione ai sedicesimi di finale è già in cassaforte.

Stefano Pioli, come giusto che sia, farà parecchio turnover. A centrocampo turno di riposo per Franck Kessie, così come Ismael Bennacer, che ha saltato la partita contro la Sampdoria per problemi fisici. Titolari Sandro Tonali e Rade Krunic. Sulla trequarti un tris inedito composto da Samu Castillejo, Brahim Díaz e Daniel Maldini, che dovrebbe tornare a giocare titolare dopo la partita contro il Rio Ave. In avanti titolare Lorenzo Colombo, con Ante Rebic che rifiaterà in vista della partita contro il Parma. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>