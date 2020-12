Sassuolo-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Sassuolo-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Reduci da due pareggi, pieni di acciacchi, ma ancora primi in classifica e imbattuti, con nessuna voglia di mollare. I rossoneri si preparano per Sassuolo-Milan, 13^ giornata del campionato di Serie A. La probabile formazione di Stefano Pioli è praticamente obbligata. Poche le scelte possibili per il tecnico parmense. Il Diavolo ha quasi tutta la colonna portante infortunata, ma nonostante ciò l’undici titolare sarebbe di altissimo livello. A dimostrazione di come comunque sia una rosa competitiva. Scopriamo il possibile undici di domani.

Tra i pali ovviamente Gianluigi Donnarumma, una delle poche certezze di questa squadra. In difesa a destra ancora Davide Calabria, che continua a crescere a vista d’occhio e sta diventando quasi un intoccabile. Al centro iniziano le scelte obbligate: Pierre Kalulu, reduce dal primo gol all’esordio, insieme al capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra, recuperato Theo, che dovrebbe essere titolare.

Anche a centrocampo scelte obbligate o quasi: Franck Kessie non lo sposta nessuno da lì (in tutti i sensi), mentre al suo fianco ci sarà Sandro Tonali, che cresce e migliora e che con questa continuità può sicuramente fare sempre meglio.

Sulla trequarti qualche scelta in più: dopo aver iniziato dalla panchina, ora è pronto per partire titolare Alexis Saelemaekers. Al centro uno dei leader superstiti: Hakan Calhanoglu. A sinistra tante assenze, ma ci sarà comunque Jens Hauge, che al momento sembra il preferito. L’unica punta, anche in questo caso quasi forzatamente, sarà Rafael Leao, chiamato al riscatto.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao

VICE IBRA, CLAMOROSA IPOTESI >>>