Roma-Milan, la probabile formazione: ecco gli undici di Pioli

Roma-Milan, la probabile formazione rossonera

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, il Milan pensa all’importantissima sfida contro la Roma, in programma domani sera all’Olimpico. La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione che Pioli schiererà contro i giallorossi di Fonseca.

La formazione dovrebbe essere la stessa schierata nel derby. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria.Torna titolare Simon Kjaer, con Tomori nuovamente in panchina dopo la buona prova di giovedì.

A centrocampo giocherà Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer. Inamovibile ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto, così come Alexis Saelemaekers. Sulla sinistra il solito ballottaggio tra Ante Rebic e Rafael Leao, con il primo che sembra essere favorito. In attacco Zlatan Ibrahimovic, che vuole tornare a segnare: il gol per lo svedese manca dalla partita contro il Crotone

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

