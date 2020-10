Probabili formazioni Milan-Roma: gli 11 di Pioli e Fonseca | Serie A News

Probabili formazioni Milan-Roma: così in campo domani a San Siro?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ipotizzato le probabili formazioni di Milan-Roma, match in programma domani sera, ore 20:45, a San Siro. Milan-Roma è il ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A.

In casa rossonera, provino decisivo oggi per Hakan Çalhanoglu: improbabile che il turco recuperi (al massimo potrebbe andare in panchina). Al suo posto, uno tra Brahim Díaz (favorito) e Rade Krunić nel ruolo di trequartista centrale del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

In difesa, a destra, rispetto alla vittoriosa trasferta in Europa League al ‘Celtic Park‘ di Glasgow, torna Davide Calabria al posto di Diogo Dalot. A centrocampo, quindi, rientra Ismaël Bennacer in luogo di Sandro Tonali. Nella linea dei tre fantasisti dietro l’unica punta, Zlatan Ibrahimović, nuova chance per Alexis Saelemaekers (al posto di Samu Castillejo) e torna anche Rafael Leão.

In casa giallorossa, Paulo Fonseca ha recuperato Gianluca Mancini, che ha ottenuto un doppio tampone negativo al coronavirus. Ancora fuori causa Chris Smalling (distorsione al ginocchio) e Amadou Diawara, oltre che, ovviamente, Nicolò Zaniolo. Davanti, saranno Henrikh Mkhitaryan e Pedro ad assistere Edin Džeko.

Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Roma di domani sera a San Siro:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Džeko. Allenatore: Fonseca. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL BIG MATCH DI SAN SIRO >>>