Probabile formazione Milan, Leao e Rebic dal primo minuto / News

Probabili formazione Milan, novità Leao trequartista

E’ da poco uscito l’elenco completo dei convocati di Stefano Pioli in vista di Bologna-Milan, in programma domani al ‘Dall’Ara’ alle ore 15. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, vista l’assenza di Hakan Calhanoglu, che comunque potrebbe aggregarsi alla squadra domani stesso, l’allenatore rossonero ha provato Rafael Leao nell’insolita posizione di trequartista. Da registrare anche il probabile ritorno di Ante Rebic dal primo minuto. Vista l’indisponibilità di Simon Kjaer, debutto da titolare per Fikayo Tomori. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers; Leao, Rebic; Ibrahimovic.

