Probabile formazione Milan: contro lo United è rebus totale in attacco

Ecco la probabile formazione del Milan contro il Manchester United. In Europa League è rebus totale per quanto riguarda l'attacco. Le ultime

Arriva la resa dei conti. Dopo la grande prestazione ad 'Old Trafford', il Milan dovrà ripetersi a San Siro nel match valido per il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. Rispetto all'andata, si svuota leggermente l'infermeria di Stefano Pioli, ma i dubbi di formazione rimangono tantissimi. Innanzitutto ci sono da registrare i recuperi sicuri di Alessio Romagnoli, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. Attenzione, però, ai dubbi sulle condizioni fisiche di Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao. Questi ultimi hanno oggi svolto un allenamento supplementare per trovare un posto nella lista dei convocati . Tra questi, soltanto uno potrebbe giocare dal primo minuto: ma partiamo dall'inizio.

In porta ci sarà sicuramente Gianluigi Donnarumma. Sulla destra ci sarà l'ex Diogo Dalot viste le condizioni non perfette di Calabria. Al centro ancora Kjaer-Tomori, mentre a sinistra spazio a Theo Hernandez. A centrocampo, oltre l'intoccabile Franck Kessie, Soualiho Meite sembra in vantaggio su Sandro Tonali. Bennacer, fuori dal match d'andata contro la Stella Rossa, potrebbe subentrare a partita in corso per mettere minutaggio nelle gambe. Sulla trequarti ci dovrebbero essere Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Rade Krunic. Ed ecco arrivati alla prima punta di ruolo, che rappresenta un vero e proprio rebus. Zlatan Ibrahimovic, in una situazione normale, non partirebbe mai dal primo minuto. Lo stesso Pioli ha dichiarato che il numero 11 non ha i 90 minuti nelle gambe. Le condizioni di Ante Rebic e Rafael Leao, però potrebbero costringerlo agli straordinari. In caso di recupero di uno dei due, ecco che lo svedese potrebbe fare un passo indietro e partire dalla panchina. Ecco la probabile formazione rossonera: