Probabile formazione Italia, Mancini vara il turnover: pronti 4-5 cambi

Ecco la probabile formazione dell'Italia in vista del match contro il Galles. Il ct Roberto Mancini pensa di effettuare 4-5 cambi

Tutta l'Italia applaude la Nazionale di Roberto Mancini. Le prime due partite del girone A hanno certificato quanto fatto di buono nella gestione dell'ex allenatore di Inter e Manchester City. Una squadra che ha stupito per il suo gioco spettacolare e per la coesione dei giocatori in campo. Qualità che sono da attribuire ad una Nazionale che si comporta da squadra di club. Le due vittorie per 3-0 contro Turchia e Svizzera hanno spinto gli azzurri già agli Ottavi di Finale: l'ultimo match contro il Galles servirà a capire se ci sarà una qualificazione da prima della classe oppure no. Gareth Bale e compagni, in caso di vittoria, infatti scavalcherebbero l'Italia e si piazzerebbero in testa al girone.