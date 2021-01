Probabile formazione Bologna-Milan: ipotesi Daniel Maldini | News

Bologna-Milan, la probabile formazione: Daniel Maldini titolare?

Domani pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il tecnico rossonero ha diversi dubbi di formazione, soprattutto sulla trequarti. I favoriti in questo momento sembrano essere Ante Rebic, Rafael Leao e Samu Castillejo, ma attenzione a Daniel Maldini. Considerando infatti le defezioni di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz, il figlio di Paolo è l’unico trequartista puro a disposizione di Pioli.

Non è da escludere neanche l’opzione Krunic, che ha già giocato in quella posizione nella partita di Europa League contro il Celtic. Non solo formazione di Bologna-Milan, ma anche calciomercato. Si pensa a un esterno offensivo. VAI ALLA NOTIZIA>>>