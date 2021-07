Nizza-Milan, le probabili formazioni: occasione per Pobega | News

Oggi per Tommaso Pobega potrebbe esserci una grande occasione in Nizza-Milan, gara che si giocherà questa sera in Francia

Salvatore Cantone

Per Tommaso Pobega Nizza-Milan potrebbe essere una gara molto importante. Considerando infatti le defezioni di Kessie (all'Olimpiade) e di Bennacer (coronavirus), per l'ex Spezia può essere il momento giusto per dimostrare il proprio valore. Dopo un'ottima stagione con Italiano Pobega vuole dimostrare di essere pronto a giocare in un club così importante come il Milan.

E' possibile che questa sera contro il Nizza Pioli schieri una mediana composta da Tonali e appunto da Pobega. Fare il centrocampista centrale nel 4-2-3-1 non è propriamente il ruolo, visto che preferisce fare la mezzala di inserimento, ma il classe 1999 oggi può dimostrare di poter giocare anche in quella posizione.

Per quanto riguarda il resto della formazione c'è Maignan in porta con una difesa composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; in mediana appunto Pobega e Tonali, mentre sulla trequarti il trio composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic. In attacco Rafael Leao, con Giroud pronto ad entrare nel secondo tempo.