Napoli-Milan, le probabili formazioni di Tuttosport | Serie A News

Verso Napoli-Milan, le probabili formazioni del match del ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘San Paolo‘, i riflettori si accenderanno per Napoli-Milan. La gara in Campania, valida per l’8^ giornata della Serie A 2020-2021, vista la posizione in classifica delle due squadre è già stata definita come una partita Scudetto.

Gli azzurri di Gennaro Gattuso ci arrivano con le assenze di Elseid Hysaj (coronavirus), Amir Rrahmani e Victor Osimhen (lussazione alla spalla). Dovrebbero, al contrario, essere della partita tanto il portiere colombiano David Ospina quanto l’ex rossonero Tiémoué Bakayoko. Quest’ultimo ha smaltito il recente attacco febbrile.

I rossonero di Stefano Pioli dovranno rinunciare a Rafael Leão che, in Nazionale, si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per il resto, infermeria vuota ed imbarazzo della scelta per l’undici titolare. Dovrebbe pertanto scendere in campo quello canonico. Sarà Ante Rebić ad agire nel ruolo di esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 del Diavolo.

Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimović, Demme, Lobotka, Zieliński, Politano, Petagna. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Duarte, Dalot, Tonali, Krunić, Hauge, Castillejo, Brahim Díaz, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

