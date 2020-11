Napoli-Milan, le probabili formazioni del CorSport | Serie A News

Verso Napoli-Milan, le probabili formazioni del match del ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Domenica sera, alle ore 20:45, al ‘San Paolo‘ si disputerà Napoli-Milan. La gara è valida per l’8^ giornata di Serie A. Qualora vincesse il Napoli, scavalcherebbe il Milan in testa alla classifica. In caso di vittoria del Diavolo, però, questi consoliderebbe il suo primato in vetta al campionato.

In casa azzurra, probabile assenza per il portiere colombiano David Ospina (tra i pali andrà Alex Meret). Sicure defezioni per Elseid Hysaj (CoVid_19) e Victor Osimhen (lussazione alla spalla). Sarà, invece, del match l’ex centrocampista rossonero, Tiémoué Bakayoko.

Al Milan, invece, peserà l’assenza di Rafael Leão, che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra nell’ultima gara del Portogallo Under 21. Al suo posto, come previsto, partirà titolare Ante Rebić. Per il resto, tutto confermato dietro il totem rossonero Zlatan Ibrahimović.

Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne, Mertens. A disposizione: Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimović, Demme, Lobotka, Zieliński, Politano, Petagna. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Musacchio, Conti, Gabbia, Duarte, Dalot, Tonali, Krunić, Hauge, Castillejo, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

