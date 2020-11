Milan-Verona, le probabili formazioni: Rebic possibile titolare | News

Milan-Verona, formazioni: Rebic titolare?

MILAN VERONA – Il Milan, dopo la sconfitta contro il Lille in Europa League, si prepara alla partita contro l’Hellas Verona, gara in programma domenica sera a San Siro.

Secondo Sky Sport potrebbe essere arrivato il momento di Ante Rebic. Il croato, dopo essere entrato dalla panchina contro l'Udinese e contro il Lille, potrebbe giocare titolare contro gli scaligeri. Nel 4-2-3-1 il croato partirà a sinistra al posto di Rafael Leao. Sulla destra, invece, dovrebbe giocare Alexis Saelemakers, che non è stato convocato per la partita contro i francesi per un piccolo problema al gluteo.