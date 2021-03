Milan-Udinese, la probabile formazione di Pioli / News

Milan-Udinese: la probabile formazione di Pioli

Entusiasmo ritrovato, successo riacquisito, ma ora serve continuità in Milan-Udinese. Ecco perché Stefano Pioli è chiamato a prendere decisioni delicate e la probabile formazione potrebbe presentare alcune sorprese. Ci sono diversi giocatori infortunati, ancora una volta, ma Pioli potrebbe anche pensare a chi è più stanco e fare qualche piccolo cambiamento. Anche per provare a prevenire ulteriori infortuni. Andiamo dunque a scoprire qualche dovrebbe essere la probabile formazione del rossonera scelta da Pioli in vista di Milan-Udinese di domani.

Tra i pali, ovviamente, nessuna sorpresa: Gianluigi Donnarumma è intoccabile. Davanti a lui qualche dubbio su Davide Calabria: il terzino è leggermente affaticato, ma potrebbe stringere i denti e partire comunque dal primo minuto. Al centro ancora spazio per Simon Kjaer, che deve fare gli straordinari, mentre al suo fianco torna il capitano Alessio Romagnoli, che riprende il proprio posto. Theo agirà come di consueto a sinistra.

Confermata in blocco invece la cerniera di centrocampo che tanto bene ha fatto domenica sera: al fianco dell’ineluttabile Franck Kessie ci sarà ancora una volta Sandro Tonali, in grandissima crescita e finalmente in grado di fare la differenza in mezzo al campo. La loro condizione fisica è al momento eccellente e per questo saranno ancora titolari.

Turnover, invece, sulla fascia destra: ci dovrebbe essere dal primo minuto Samu Castillejo, che vuole sfruttare il momento di forma favorevole. Al centro, invece, torna titolare dopo tanto tempo Brahim. Sulla sinistra, unico giocatore dell’attacco a rimanere titolare, sarà Ante Rebic, autore di un gran gol. Davanti scelta obbligata con Rafael Leao, che ora è chiamato a dimostrare il proprio valore.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim, Rebic; Leao

