Milan-Torino, le probabili formazioni di San Siro | Coppa Italia News

Milan-Torino, le probabili formazioni di Pioli e Giampaolo

MILAN-TORINO PROBABILI FORMAZIONI – Domani sera, alle ore 20:45, andrà in scena, appena tre giorni dopo la sfida di campionato, nuovamente il confronto tra il Milan di Stefano Pioli ed il Torino di Marco Giampaolo. Stavolta, però, la gara sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nei quarti chi, tra Fiorentina e Inter, riuscirà a passare questo turno di qualificazione.

Milan-Torino di Serie A è finita 2-0 per i rossoneri, con i gol di Rafael Leão e Franck Kessié su calcio di rigore. La partita di domani, però, sarà tutt’altra storia. Anche perché, scorrendo le probabili formazioni di Milan e Torino, si evince come i due tecnici vogliano cambiare più uomini possibile, al fine di far rifiatare qualche titolare importante in vista delle prossime gare. Missione, questa, più alla portata di Giampaolo che di Pioli, il quale dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers, infortunati. Oltre che di Rade Krunić ed Ante Rebić, fermati dal coronavirus.

In casa rossonera, dunque, ci sarà spazio, in porta, per il rumeno Ciprian Tătărușanu, in difesa per Andrea Conti, Diogo Dalot e, forse, anche Pierre Kalulu. Il duttile Davide Calabria sarà spostato nuovamente in mezzo al campo mentre, davanti, nel ruolo di prima punta, confermato Leão, che sarà squalificato per Cagliari-Milan lunedì prossimo in Serie A. Panchina, almeno all’inizio, dunque, per Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović.

Ecco, dunque, le probabili formazioni per Milan-Torino di domani sera in Coppa Italia.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Conti, Kjær, Romagnoli, Dalot; Calabria, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Hauge; R. Leão. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Izzo, N’Koulou, Buongiorno; Vojovoda, Meïté, Rincón, Baselli, Murru; Zaza, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo.

