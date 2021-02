Milan-Stella Rossa, la probabile formazione: le novità dalla rifinitura

Milan-Stella Rossa, la probabile formazione rossonera

Domani, alle ore 21, si gioca Milan-Stella Rossa. Sky Sport ha svelato la probabile formazione rossonera per la gara di San Siro. Pioli farà un turnover limitato, considerando il 2-2 dell’andata che non permette alcun tipo di distrazione.

In porta Gianluigi Donnarumma. A destra Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sempre titolare Franck Kessie, con Soualiho Meite che dovrebbe spuntarla su Sandro Tonali. Sulla trequarti Samu Castillejo, Rade Krunic e Hakan Calhanoglu alle spalle di Rafael Leao. Il turco dovrebbe giocare quindi sulla sinistra, mentre il bosniaco al centro. Panchina per Zlatan Ibrahimovic, pronto ad entrare in caso di bisogno.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu, Leao.

Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a una rivoluzione in fascia>>>