Milan-Roma: largo a sinistra dovrebbe tornare Leao | Serie A News

Verso Milan-Roma: tornerà titolare Rafael Leao

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato della formazione rossonera per Milan-Roma. Domani sera, a San Siro, potrebbe tornare titolare Rafael Leao. Il numero 17 rossonero, in panchina giovedì scorso in Europa League a Glasgow contro il Celtic, potrebbe dunque riprendere il suo posto da esterno sinistro alto nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli. BALLOTTAGGIO IMPORTANTE SULLA TREQUARTI PER MILAN-ROMA: LE ULTIME >>>