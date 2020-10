Milan-Roma: difesa, torna Calabria al posto di Dalot | Serie A News

Verso Milan-Roma: Calabria tornerà titolare

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato della formazione di Milan-Roma di domani sera a San Siro. Per questa occasione tornerà titolare Davide Calabria. Il numero 2 rossonero, che ha riposato al ‘Celtic Park‘ di Glasgow nella precedente trasferta di Europa League, riprenderà quindi il suo posto sulla fascia destra di difesa al posto del portoghese Diogo Dalot. Dentro dal 1′, nella fila rossonere, rispetto a Celtic-Milan di giovedì scorso, anche Ismaël Bennacer per Sandro Tonali ed Alexis Saelemaekers per Samu Castillejo. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MILAN-ROMA DI DOMANI >>>