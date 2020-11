Milan-Lille, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN LILLE FORMAZIONI – Come di consueto, i quotidiani sportivi pubblicano le formazioni probabili di Milan-Lille, gara in programma stasera a San Siro.

Il Corriere dello Sport conferma di fatto la stessa formazione ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport. n porta davanti a Donnarumma ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Il terzino destro sarà Diogo Dalot, in gol nell’ultimo turno della competizione contro lo Sparta Praga, con Davide Calabria che avrà un turno di riposo, complice anche qualche problema fisico.

A centrocampo Sandro Tonali potrebbe giocare nuovamente dal primo minuto dopo l’ottimo ingresso contro l’Udinese. Possibile panchina per Ismael Bennacer, con Franck Kessie inamovibile in mediana. Sulla trequarti i cambi più importanti. Sulla destra il titolare sarà Samu Castillejo, che ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi. Sulla trequarti spazio ancora a Rade Krunic (in gol contro il Celtic), con Brahim Diaz a completare il reparto. Panchina per Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. In attacco inamovibile Zlatan Ibrahimovic, con Rafael Leao e Ante Rebic pronti ad entrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

