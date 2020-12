Milan-Lazio, la probabile formazione di Pioli / News

Milan-Lazio: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Sta per finire questo anno così strano e particolare, tormentato generalmente, ma bellissimo calcisticamente per i rossoneri. Prima di mandarlo in archivio, c’è da giocare Milan-Lazio, 14^ giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo vuole difendere il primo posto in classifica, mentre i biancocelesti sono reduci da un buon momento di forma. Inoltre, i rossoneri sono pieni di assenze e acciacchi. Stefano Pioli è quasi costretto nello scegliere l’undici titolare. Scopriamo, dunque, la probabile formazione rossonera.

Tra i pali ancora una volta ovviamente Gianluigi Donnarumma, sempre autore di una parata importante a partita. Davanti a lui, dovrebbe esserci Davide Calabria sulla destra, a patto che non ci sia bisogno di lui a centrocampo. Al centro scelte obbligate: Pierre Kalulu, in continua crescita, insieme al capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra, uno degli uomini del momento: Theo l’inarrestabile.

A centrocampo qualche piccolo dubbio. Sicuramente ci sarà Rade Krunic, unico davvero abile e arruolabile in questo momento. Al suo fianco, a completare la cerniera, dovrebbe esserci Sandro Tonali, ma le sue condizioni sono da valutare. Nella giornata di oggi, comunque, è cresciuto l’ottimismo nei suoi confronti.

Sulla trequarti sempre Alexis Saelemaekers a destra: il belga è sempre più indispensabile per i rossoneri; al centro Hakan Calhanoglu, anche lui a patto che non venga spostato a centrocampo in caso di necessità; a sinistra l’altro grande dubbio: dovrebbe farcela Ante Rebic, che aveva saltato l’ultima gara per un dolore al piede. L’unica punta, confermata dopo domenica, sarà Rafael Leao.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao

