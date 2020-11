Milan-Hellas Verona, la probabile formazione di Pioli / News

MILAN-HELLAS VERONA PROBABILE FORMAZIONE

Milan-Hellas Verona: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Domani si torna in campo, domani si può allungare almeno a +4 sulla seconda in classifica. Domani si gioca Milan-Hellas Verona, settima giornata del campionato di Serie A. Dopo la prima sconfitta stagionale, gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati alla reazione. L’allenatore rossonero è pronto a riaffidarsi ai titolarissimi, anche se qualche piccolo dubbio c’è ancora. Ecco dunque la probabile formazione milanista.

In porta, come al solito, spazio a Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe anche essere vicino al rinnovo. Davanti a lui torna sulla destra Davide Calabria, dopo il riposo precauzionale di giovedì. Al centro la coppia è sempre la stessa: Simon Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli, chiamato al riscatto dopo aver causato due rigori nelle ultime due partite, seppur entrambi molto generosi. A sinistra, nessuna sorpresa: spazio a Theo.

La cerniera di centrocampo è ormai quella solita per le partite di campionato. In campo Franck Kessie e riecco Ismael Bennacer, del quale si è sentita non poca mancanza nel corso del match infrasettimanale. L’algerino è ormai un vero e proprio giocatore chiave per i rossoneri: in grado di dare qualità, velocità e quantità alla manovra. La coppia titolare è questa e si nota.

Anche sulla trequarti, dopo il riposo precauzionale, a destra dovrebbe tornare Alexis Saelemaekers. In posizione centrale riecco Hakan Calhanoglu dal primo minuto, mentre a sinistra dovrebbe essere ancora una volta preferito Rafael Leao. Infine, davanti a tutti, Zlatan Ibrahimovic, il più affamato di tutti dopo il KO di tre giorni fa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli (C), Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

BRUTTE NOTIZIE DI MERCATO >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>