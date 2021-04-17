Domani, alle ore 12:30, a San Siro, si gioca Milan-Genoa. La gara è molto importante per le due squadre. Il Milan di Stefano Pioli arriva all'appuntamento al 2° posto in classifica, con 63 punti, frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 30 gare. Il Genoa di Davide Ballardini invece, ci arriva al 13° posto in classifica, con 32 punti, frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte in 30 gare.

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione rossonera di Milan-Genoa. In porta, come sempre Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Tomori e Kjaer. Dubbio sulla fascia tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu, con il primo che questa volta dovrebbe spuntarla. A centrocampo la coppia titolare composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Panchina per Sandro Tonali.

Sulla trequarti spazio a Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. In avanti, come punta centrale, Rafael Leao. Zlatan Ibrahimovic, infatti, è squalificato, e dunque sarà il portoghese a sostituirlo. Panchina per Mario Mandzukic, che potrebbe entrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Rafael Leao. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Krunic, Tonali, Meite, Castillejo, Hauge, Brahim Diaz, Mandzukic.

Intanto il Milan pensa a un vice Ibrahimovic. Avanza Scamacca.