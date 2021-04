Milan-Benevento, la probabile formazione: Romagnoli titolare | News

Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan dovrebbe tornare titolare nella partita contro il Benevento, in programma domani

Domani, a San Siro, è in programma Milan-Benevento. La gara è valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Dovrebbe tornare Alessio Romagnoli, che viene da diverse settimane di assenze, tra infortunio e panchina. Chi andrà in panchina dunque Simon Kjaer e Fikayo Tomori? Secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbe rifiatare il centrale danese, uscito anzitempo contro la Lazio. Intanto Maldini pensa a un centrocampista.