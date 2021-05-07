Mancano ormai due giorni a Juventus-Milan. La gara, valida per la 35° giornata di Serie A, si giocherà domenica sera a Torino. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto da Milanello sulla possibile formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare contro i bianconeri. Due i ballottaggi: "Kjaer è un titolarissimo di questa squadra. Il ballottaggio, in difesa, infatti, è tra Romagnoli e Tomori con prove tattiche anche nell'allenamento di oggi. L'altro ballottaggio è quello tra Rebic e Leao. Sarà una staffetta comunque nel corso della partita". Stando alle ultime indiscrezioni Tomori e Leao sono leggermente favoriti e potrebbero partire dal primo minuto contro i bianconeri. Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto

JUVENTUS-MILAN: la presentazione del match dello Stadium / News