Juventus-Milan, la probabile formazione: chi tra Rebic e Leao?

Ante Rebic e Rafael Leao si giocano un posto in Juventus-Milan: la probabile formazione di Stefano Pioli per il match dello 'Stadium'

Ma quale formazione dovrebbe schierare il Milan per il big match in casa dei rivali storici? Come ricordato da 'Tuttosport' ieri, a Milanello, Pioli ha provato varie soluzioni tattiche, anche modificando leggermente il modulo. Il tecnico emiliano, infatti, ha provato il 4-4-2, con Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu larghi, sugli esterni, e con Brahim Díaz accanto a Zlatan Ibrahimovic in avanti.