Inter-Milan, Conte è in emergenza: Skriniar e Bastoni positivi al Covid

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Emergenza in casa Inter. Come ha scritto La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Bastoni e Skriniar sono risultati positivi al coronavirus. Per l’italiano è scattata la quarantena, mentre l’ex Sampdoria aspetta il risultato del secondo tampone: se dovesse essere positivo, scatterà la quarantena anche per lui.

Antonio Conte dunque sta già pensando a come arginare l’emergenza. Sul centro-destra dovrebbe esserci D’Ambrosio, mentre Kolarov sostituirà Bastoni sul centro-sinistra. Al centro della difesa ovviamente ci sarà Stefan De Vrij, calciatore fondamentale per il tecnico nerazzurro.

PISTOCCHI: “TONALI? MEGLIO UN GIOCATORE PRESO DAL PARMA” >>>