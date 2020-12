Genoa-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Genoa-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – C’è subito la possibilità di rifarsi e dimostrare che il pareggio di domenica sera è stato una casualità. Domani, per la 12^ giornata del campionato di Serie A, si giocherà Genoa-Milan. I rossoneri tornano a Marassi dopo una settimana e mezza. L’ultima volta, contro l’altra squadra genovese, si sono imposti per 1-2. Stefano Pioli arriva alla sfida con diverse assenze e deve sistemare un undici molto sperimentale. Ecco la probabile formazione rossonera.

Tra i pali nessun dubbio: ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. In difesa sulla destra ancora spazio a Davide Calabria, confermato. Novità forzata al centro: ci sarà infatti Pierre Kalulu, all’esordio in campionato dal primo minuto e uno dei pochi superstiti, al fianco del capitano Alessio Romagnoli. Sulla fascia mancina impensabile togliere l’uomo partita di domenica: Theo è intoccabile.

La cerniera a due di centrocampo deve nuovamente essere modificata: insieme a Franck Kessie, sempre presente e instancabile, ci sarà stavolta Sandro Tonali, anche in questo caso più per forza che per scelta. Buona occasione, comunque, per inserirsi sempre di più e migliorare.

Sulla trequarti, a destra dovrebbe rientrare a disposizione Alexis Saelemaekers, la cui assenza si è fatta sentire eccome. Al centro ancora una volta Hakan Calhanoglu, che sta tornando ai fasti di inizio stagione; mentre a sinistra stavolta toccherà a Jens Hauge dall’inizio. Unica punta, nonostante le difficoltà, dovrebbe essere ancora una volta Ante Rebic. Le alternative, evidentemente, non sono ancora in condizioni ottimali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli; Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic

