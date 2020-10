Probabili formazioni Udinese-Milan, Serie A: torna Donnarumma

FORMAZIONE MILAN – Udinese-Milan, 6^ giornata di Serie A. Appuntamento per domani alle ore 12.30. Buone notizie per Stefano Pioli, che ritrova Donnarumma, Hauge e Gabbia, tornati negativi al coronavirus. Le ultime sulle probabili formazioni della partita (Articolo in costante aggiornamento)

UDINESE-MILAN , LE PROBABILI FORMAZIONI

Torna titolare Gigio Donnarumma, negativo all’ultimo tampone e disponibile quindi per Udinese-Milan. Tatarusanu, dopo due partite dal primo minuto, torna quindi in panchina. Per il resto, solito 11 per Stefano Pioli, con Rafael Leao, Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle di Ibrahimovic nel consueto 4-2-3-1. Questa la probabile formazione del Milan:

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli

4-3-3 molto ibrido, invece, per l’Udinese, con De Paul a centrocampo e l’ex milanista Deulofeu in attacco, insieme a Okaka e Lasagna, quest’ultimo in ballottaggio con Pussetto.

FORMAZIONE UDINESE: (4-3-3) Musso; Larsen, De Maio, Nuytinck, Ouwejan; De Paul, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti

Portiere e difensori

L’undici titolare di Pioli ricalca praticamente in toto la formazione ufficiale della scorsa stagione di Serie A. O almeno quella vista dopo il lockdown. In porta non ci sono discussioni, il titolare inamovibile è Gigio Donnarumma. Confermata al momento la linea a 4 di difesa, tre giocatori sono sicuri della maglia: Theo Hernandez a sinistra e la coppia di centrali composta da Romagnoli e Kjaer. Il dubbio è sul terzino destro. In corsa ci sono Calabria, Conti e la new entry Kalulu, del quale a Milanello parlano un gran bene. Le sue quotazioni sono in ascesa, per il momento Calabria è quello più in palla, ma l’investimento più grosso e da recuperare è Conti, per cui mettiamo lui in formazione (vedi sotto).

Centrocampo

I due mediani davanti alla difesa restano Kessie e Bennacer, motorini instancabili con caratteristiche diverse e complementari. Più fosforo l’algerino, più muscoli l’ivoriano. Per il momento, Tonali parte leggermente dietro nelle gerarchie. Pobega è andato via in prestito, per cui il quarto è Rade Krunic, la cui cessione è attualmente in Stand by.

Attacco

Ad oggi, non ci sono dubbi. Sulla trequarti Rebic stravince il ballottaggio con Rafael Leao ed è sicuro del posto sulla corsia mancina, così come Calhanoglu al centro. Brahim Diaz, ad oggi, parte dalla panchina ed è considerato – insieme a Paquetà (sul piede di partenza) – un’alternativa al turco, anche se adattabile sulle fasce. A destra invece il Milan cerca un pezzo da novanta, ma in attesa di novità dal mercato (Chiesa, Jovic?), rimane il solito ballottaggio Castillejo-Saelemaeker, con lo spagnolo favorito. Infine, il centravanti: in attacco secondo voi chi giocherà? Ibrahimovic, domanda retorica, chiaramente, con Lorenzo Colombo in rampa di lancio. In caso di assenza dello svedese, occhio però anche al possibile rimescolamento delle carte, con Rebic punta e Leao sull’esterno. Ad oggi, comunque, il Milan dovrebbe giocare così: