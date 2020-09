Europa League – Rio Ave-Milan: Pioli spera nel recupero di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli spera di avere a disposizione Rafael Leao per il playoff di Europa League contro il Rio Ave.

L’allenatore rossonero, infatti, dovrà rinunciare sia a Ante Rebic (squalificato) e sia probabilmente a Zlatan Ibrahimovic (per il coronavirus). Rafael Leao, guarito dal Covid, si sta già allenando da diversi giorni a Milanello dopo aver concluso il periodo di quarantena.

