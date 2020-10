Europa League – Celtic-Milan, la probabile formazione: due le novità

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE

MILAN NEWS – Come scritto dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il Milan torna finalmente in Europa. Non sarà la Champions League, ma comunque l’Europa League rappresenta senza dubbio una competizione importante, anche perchè può essere un trampolino di lancio per arrivare a giocarsi nella prossima stagione la coppa dalle grandi orecchie.

Il fondo Elliott vuole andare fino in fondo alla competizione, non solo per il prestigio, ma anche per questioni economiche. La qualificazione ai gironi, ottenuta attraverso il superamento dei tre turni preliminari, ha permesso al Milan di ottenere già una quindicina di milioni. Il successo finale ne garantirebbe 35-40. Denaro prezioso, considerando -195 dopo l’ultimo bilancio.

Al di là comunque delle questioni economiche, il Milan di Stefano Pioli sta bene e soprattutto è diventato una squadra, così come ha dimostrato la vittoria nel derby. La partita di stasera contro il Celtic dovrà giocarla senza Hakan Calhanoglu, uno degli uomini chiave del Diavolo messo fuori causa da una distorsione. Il sostituto sarà Brahim Diaz, che ha personalità, l’estro e il dinamismo per sostituire il turco. L’altra novità è rappresentata da Sandro Tonali, che potrà giocare nuovamente dal primo minuto dopo la partita di Crotone. Ecco il riepilogo con la probabile formazione.

2-3-1: G. Donnarumma; Davide Calabria, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Sandro Tonali, Franck Kessié; Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Zlatan Ibrahimović.

