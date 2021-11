Atlético Madrid-Milan, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli

La probabile formazione di Stefano Pioli per Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha stilato la probabile formazione rossonera per Atlético Madrid-Milan, partita in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Wanda Metropolitano'. Una partita valida per la 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. In caso di vittoria, il Milan potrebbe ancora sperare, con un incastro di risultati, di approdare agli ottavi di finale della massima competizione europea.

In porta, secondo il quotidiano torinese, spazio ancora a Ciprian Tătărușanu, anche se Mike Maignan sta recuperando e potrebbe tornare in campo nei prossimi incontri. In difesa, da destra a sinistra, spazio a Pierre Kalulu, Simon Kjær, Alessio Romagnoli e Theo Hernández. Questo perché Fikayo Tomori anche ieri si è allenato a parte e potrebbe tornare a disposizione per domenica e non prima.

A centrocampo, poi, si va verso la coppia composta da Sandro Tonali e Franck Kessié. Sulla linea dei trequartisti, quindi, ecco Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. Davanti, Olivier Giroud appare in vantaggio su Zlatan Ibrahimović, che a Firenze ha giocato tutti i i 90' e che, pertanto, potrebbe essere un po' affaticato. Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>