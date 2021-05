Atalanta-Milan, la probabile formazione: novità importante in attacco

Novità importante nella formazione rossonera per Atalanta-Milan. La gara si giocherà domenica sera a Bergamo

Novità importante nella formazione rossonera in vista di Atalanta-Milan. Stefano Pioli, in vista della gara di domenica sera, ha provato Rafael Leao titolare al posto di Ante Rebic. Ecco le parole di Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport in collegamento da Milanello: "Di solito l'allenamento del venerdì è sempre abbastanza indicativo: era stato così per la scelta di Brahim contro la Juventus. Oggi la novità è che Pioli ha provato Leao al posto di Rebic centravanti, con Brahim Diaz trequartista, Calhanoglu a sinistra e con la solita formazione. Pioli sta variando tanto e vuole tenere tutti sulla corda. Dato che Rebic è uno che vive molto le partite durante la settimana moralmente, di testa, può essere che l'ha fatto per dargli uno sprono in più".