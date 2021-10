Pagelle Milan-Torino, i voti della Gazzetta: gol e tanto lavoro per Giroud

Le pagelle di Milan-Torino 1-0, partita del 10° turno della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo La Gazzetta dello Sport.

Le pagelle di Milan-Torino 1-0, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7, è Olivier Giroud: "Uno che vede il gioco prima di tutti, esperienza e qualità. Abile a portare in vantaggio il Milan dopo un quarto d’ora, non fa mai nulla di inutile". Dietro il franco-algerino, nelle pagelle di Milan-Torino di San Siro, troviamo Sandro Tonali, anche lui con un 7: "Intelligente, onnipresente, smarcante. I compagni trovano spazi ovunque, creati da lui. Anche in una partita di squadra modesta trova il modo di brillare".

Poi cinque calciatori rossoneri che prendono 6,5. Si parte da Ciprian Tatarusanu: "Sanabria lo mette in difficoltà, lui subito risponde. Il Torino non lo mette sotto pressione, ma il mordi e fuggi è anche peggio. E su Brekalo resta vigile salvando il risultato". Si prosegue con Davide Calabria ("Governa la fascia con sicurezza: sarà per questo che a Pioli non passa mai davvero per la testa di spostarlo a sinistra. Meriterebbe maggior considerazione anche in Nazionale") e Fikayo Tomori ("Frastornato a Bologna, lucido contro un Torino che gioca bene, ma morde poco. E Tomori non è il tipo che si spaventa. Su Praet è pronto con una deviazione provvidenziale").

Voto 6,5, quindi, anche per Rade Krunic ("Un paio di colpi di testa pericolosi, da uno nasce l'1-0. Una sponda perfetta: la posizione da falso 10 che occupa in emergenza non è la sua naturale ma si adatta con senso pratico") e Theo Hernandez ("Per Kalulu all'inizio del 2° tempo e dalla curva parte un boato. Quando c'è Theo, si vede. Il Covid potrà averlo appannato un po', ma il Milan conta di averlo in formissima a Roma". Stesso voto anche per Stefano Pioli: "Ha trovato soluzioni nell'emergenza, però alla fine la mancanza di energie si paga. Con il Torino basta fare un po' di attenzione". Nelle pagelle di Bologna-Milan, quindi, spazio alle sufficienze.

Voto 6 per Alessio Romagnoli: "Il capitano entra nel giro del turnover, stavolta tocca a lui partire titolare. Subito ammonito, gioca con il freno a mano tirato, ma Belotti è più frenato di lui". Con il capitano, anche Pierre Kalulu ("Trasloca sulla sinistra, soluzione che Pioli aveva pensato anche una settimana fa. Giocare a specchio non è semplice. Un altro giocatore rispetto a quando gioca a destra") e Franck Kessie ("Un rientro sottotono. In questo periodo il protagonista assoluto a centrocampo è Tonali e Kessie si presta a fare il ruolo di gregario. Si vede pochissimo").

Ma anche Alexis Saelemaekers ("Sta ritrovando la velocità e le serpentine che lo hanno reso pericoloso. In crescita rispetto alla pallida copia vista a Bologna, ma la migliore versione è lontana"), Rafael Leao ("La grande bellezza del Milan. Poco concreto a volte, senza l'istinto del giocatore spietato in area di rigore. Ma la leggerezza con la quale si muove vale da sola il prezzo del biglietto") e Ismael Bennacer ("A 25' dalla fine rileva Krunic per sigillare un risultato fondamentale. Non trova il gol risolutore come a Bologna, ma ottime chiusure e spunti che alleggeriscono la pressione").

Quindi, nelle pagelle di Milan-Torino 1-0, una sola nota dolente. Voto 5,5, infatti, per Tiemoue Bakayoko: "Fatica ad entrare nel gioco forse anche perché fatica a entrare in forma dopo una lunga assenza. Fa rimpiangere Tonali, ma capiterebbe a chiunque ora".