Probabile amichevole Milan-Monza: data, ora e dove vederla in TV

MILAN NEWS – Se n’è parlato tanto, sembrava sfumata, ma alla fine dovrebbe giocarsi: il 5 settembre il Milan dovrebbe affrontare in amichevole il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Si giocherà, nel caso, a ‘San Siro‘ (ovviamente a porte chiuse) alle 20:45. Una partita importante per i brianzoli in vista dell’inizio del campionato di Serie B, ma soprattutto una sfida affascinante dal punto di vista emozionale: sarà la prima volta, infatti, che Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani saranno avversari del Milan.

La gara dovrebbe essere trasmessa in diretta, molto probabilmente, da ‘Milan TV‘ e ‘DAZN‘. Prima di questa sfida, il Milan se la vedrà anche col Novara il 2 settembre. Da sogno a realtà: Milan-Monza forse in programma, per ora solo in amichevole …

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>