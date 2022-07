Amichevole Colonia-Milan: data, orario e dove vederla | PM News

Colonia-Milan, valevole per la Telekom Cup 2022, sarà la seconda amichevole per i rossoneri di Pioli: data, orario e diretta tv del match

Carmelo Barillà

Colonia-Milan, valevole per la Telekom Cup 2022, sarà la seconda amichevole per i rossoneri di Pioli. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai calci di rigore. Deve essere, infatti, decretato il vincitore del trofeo in palio. La gara amichevole fra i rossoneri e i tedeschi è stata denominata'Match dell'innovazione', in quanto durante la partita saranno impiegate svariate tecnologie, frutto della collaborazione fra i padroni di casa e Deutsche Telekom.

L'avversaria

Il Colonia ha concluso al 7° posto l'ultima Bundesliga, qualificandosi per la prossima edizione della Conference League. I 'Caproni', come vengono soprannominati i biancorossi per via della loro mascotte, hanno già disputato 3 gare, di cui 2 vinte e una pareggiata.

Le prossime amichevoli del Milan

Dopo la Telekom Cup, il Milan sarà impegnato sabato 23 luglio con gli ungheresi del Zalaegerszegi alle ore 18. Sarà poi la volta della gara contro il Wolfsberger, squadra austriaca. Si giocherà il 27 luglio alle 19:00. Infine i rossoneri saranno ospiti del Marsiglia, domenica 31 luglio alle ore 18. Il 13 agosto, invece, si inizierà a fare sul serio. A San Siro arriverà l'Udinese per l'esordio in campionato. Ma rimanendo in tema di amichevoli, ecco tutte le info per i tifosi del Milan che vorranno seguire la partita.

La probabile formazione del Milan

Pioli ritroverà molti degli assenti di Milanello nel test contro il Lemine Almenno. Minuti anche per Calabria, Saelemaekers e Giroud. Per il resto saranno tante le conferme, a cominciare da Tatarusanu in porta (probabile l'alternanza con Mirante).

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Michelis, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Adli; Rebic.

Data, orario e diretta TV del match

Appuntamento per domani, 16 luglio 2022, alle ore 19. Potrete seguire Colonia-Milan con la diretta testuale sul nostro sito o su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che trasmetterà tutte le amichevoli dei rossoneri. La sfida Colonia-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com. Ampi spazi anche per interviste e approfondimenti, sia prima del fischio iniziale che al termine della gara. Seguite PianetaMilan per non perdervi le tappe di avvicinamento a Colonia-Milan, seconda amichevole del precampionato rossonero. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?