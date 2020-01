WhoScored – Squadra della settimana: ci sono Theo e Conti

ULTIME MILAN – Come di consueto ogni settimana, il portale calcistico WhoScored al termine della giornata del campionato di Serie A ha postato sul proprio profilo Twitter la squadra con i migliori undici del turno. Questa volta ci sono anche due giocatori del Milan. I giocatori vengono selezionati in base a varie statistiche che determinano il voto di ogni singolo calciatore. Per i rossoneri presenti i due terzini: Andrea Conti, autore di un ottimo assist ad Ante Rebic, e Theo Hernandez, che ha segnato un gol strepitoso. Ecco la formazione completa: Gabriel; Conti, Acerbi, Godin, Theo; Under, Valoti, Schone, Lazovic; Torregrossa, Immobile.

