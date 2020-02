Watford-Everton 2-3: i Toffees di Ancelotti vincono allo scadere

NEWS MILAN – Partita incredibile giocata ieri pomeriggio a Vicarage Road dove gli uomini di Carlo Ancelotti hanno vinto 3-2 contro il Watford rimontando incredibilmente dopo essere andati sotto di due reti. I padroni di casa, infatti, erano andati sul 2-0 grazie ai gol di Masina – ex Bologna – e Pereyra – ex Juventus e Udinese – per poi farsi raggiungere a fine primo tempo dalla doppietta di Yerry Mina. Allo scadere quando il match sembrava avviato sul 2-2, l’ex Arsenal Theo Walcott ha siglato la rete del definitivo 2-3 in favore dei Toffees. Con questi 3 punti, ora l’Everton occupa la nona posizione con 33 punti in classifica.

