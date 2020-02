Francesco Lin ospite del Milan per una giornata speciale (VIDEO)

NEWS MILAN – Dopo essere stato insultato in campo da un avversario, Francesco Lin, ragazzo cinese, grande tifoso rossonero, è stato invitato a ‘San Siro‘ dal club di Via Aldo Rossi vivendo la giornata più bella della sua vita in occasione di Milan-Verona. Ecco il video diffuso dal Milan sui propri canali social ufficiali.

“Abbiamo incontrato l’Accademia Ausonia – ha raccontato Francesco Lin -, avevo la palla io e sono andato sul fondo, nella metà campo degli avversari, il capitano loro mi prende la palla e mi fa: ‘Spero che ti prenda il Coronavirus come nei mercati cinesi’. Ho provato a mandare giù questo insulto, ma non ci sono riuscito. Infatti dopo 5-10 minuti ho chiesto al mister il cambio e sono uscito”.

“È stata un’emozione bellissima, perché io non vengo spesso a vedere le partite, soprattutto quelle del Milan, che è la squadra del mio cuore. È stato il giorno più bello della mia vita, è stato bellissimo”.

