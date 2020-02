29 febbraio 2004, Ambrosini ricorda: “Gol in un giorno particolare” (VIDEO)

NEWS MILAN – Massimo Ambrosini, a distanza di 16 anni, non dimentica uno dei gol ai quali è più legato: era il 29 febbraio 2004, la stagione dello Scudetto. Il Milan di Carlo Ancelotti vola all’Olimpico per sfidare la Lazio. Decisivo il gol segnato dall’allora numero 23 rossonero Ambrosini. Azione splendida dei rossoneri: lancio di Pirlo, controllo e dribbling di Cafu, cross calibrato di Seedorf e colpo di testa in tuffo di Ambro.