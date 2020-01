Verso Milan-Torino: domani rifinitura nel pomeriggio

VERSO MILAN-TORINO – Giornata di vigilia domani per il Milan che martedì sera affronterà il Torino a San Siro. I rossoneri – come riportato dal sito ufficiale del club – si troveranno a Milanello alle 16.30 per sostenere la rifinitura nel pomeriggio. Come ogni vigilia di Coppa Italia non ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli, ma il tecnico emiliano parlerà in esclusiva a Milan TV. Non se la passa bene il Torino, che ieri sera ha perso 7-0 in casa contro l’Atalanta – peggior sconfitta interna della storia granata – e da oggi in ritiro a Novarello per preparare il match di martedì sera a San Siro.

