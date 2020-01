Verso Milan-Torino: domani allenamento mattutino a Milanello

VERSO MILAN-TORINO – In vista della gara di martedì contro il Torino, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il Milan si allenerà domani mattina a Milanello. Come riportato dal sito ufficiale dei rossoneri, il ritrovo per la squadra di Stefano Pioli è fissato per la mattina e dopo aver fatto colazione il gruppo si sposterà in campo per la seduta giornaliera. Intanto, ecco l’iniziativa del club per il Capodanno cinese>>>

