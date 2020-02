Verso Milan-Genoa: sono 3 i diffidati di Nicola a rischio

VERSO MILAN-GENOA – In vista della 26^ giornata in programma a San Siro tra Milan e Genoa, la squadra di Nicola avrà 3 diffidati: Ghiglione, Pandev e Schone. Di questi tre calciatori il primo sarà certamente out contro i rossoneri per infortunio, mentre il macedone e il danese dovranno stare attenti a non farsi ammonire contro la Lazio. L’ex regista dell’Ajax, per altro, è in dubbio contro la formazione di Simone Inzaghi per noie muscolari. Intanto, la Primavera rossonera è stata promossa in Primavera 1: ecco gli highlights della 14^ vittoria consecutiva>>>

